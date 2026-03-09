Tra il Dire e il Fare online la web serie IBSA che racconta l’importanza della vitamina D

È online la web serie di IBSA intitolata “Tra il Dire e il Fare” che si concentra sull’importanza della vitamina D. Il progetto si distingue nel settore della comunicazione sanitaria perché combina racconto, approfondimento scientifico e attenzione al territorio, offrendo un’interpretazione più articolata rispetto alle semplici informazioni di base. La serie è accessibile online e mira a coinvolgere il pubblico attraverso contenuti più dettagliati e informativi.

Nel panorama della comunicazione sanitaria prende forma un progetto che sceglie di andare oltre la semplice divulgazione, puntando su racconto, territorio e approfondimento scientifico. Si intitola "Tra il Dire e il Fare" la web serie realizzata da Format MEDICOM e promossa da IBSA Farmaceutici Italia, pensata per sensibilizzare il pubblico sul tema dell'ipovitaminosi D e sull'importanza della vitamina D per la salute. Disponibile online da febbraio 2026 sull'ecosistema digitale proprietario di IBSA, tra canale YouTube e sito istituzionale, la serie si compone di sei episodi della durata media di circa nove minuti. L'obiettivo è chiaro: trasformare un tema medico spesso percepito come distante o tecnico in un racconto accessibile, coinvolgente e scientificamente validato.