Tra Gaza e Iran la notizia è il petrolio

Il 8 marzo 2026, mentre le notizie segnalano un aumento del prezzo del petrolio oltre i cento dollari al barile e i missili su Teheran, a Gaza City un drone israeliano ha colpito, causando la morte di tre persone. La notizia si concentra su questi eventi che coinvolgono la regione, senza approfondimenti sulle cause o sui motivi dietro gli attacchi.

L’otto marzo 2026, mentre le agenzie aggiornano il conteggio dei missili su Teheran e il prezzo del petrolio supera i cento dollari al barile, a Gaza City un drone israeliano uccide tre persone. Uno dei morti è un medico. Non era il bersaglio: stava passando vicino al luogo colpito, riferisce il direttore dell’ospedale all’Associated Press. Nello stesso giorno, un attacco israeliano vicino all’Università Al-Azhar uccide altre tre persone. Al campo profughi di Nuseirat un’altra incursione ferisce diversi civili, bambini compresi. È la Giornata Internazionale della Donna. La redazione dell’AP, nel suo video outlook delle 04:00 GMT, elenca sei... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

"Trump, l'Iran, il Venezuela, Israele e Gaza, petrolio, il mondo, Taiwan", l'ultimo elenco di Salvini scatena l'ilarità sui social: "Il frullatore applicato alla geopolitica"

Iran, Trump alza il tiro: tra nucleare, petrolio e guerra al dollaro cinese

US Israel vs Iran War, Impact on oil and Economy

TESTIMONIANZA / Striscia di Gaza: non si vede un orizzonte. La vicinanza di Papa LeoneMentre a Gaza si lotta per la sopravvivenza, significativo è il ruolo della parrocchia della Sacra Famiglia, guidata da padre Gabriel Romanelli. clarusonline.it

Gaza. 3 donne palestinesi, tra cui una ragazzina e la giornalista Amal Shamali di Qatar Radio, sono state uccise nelle prime ore di oggi da un bombardamento israeliano su Nuseirat. Con Shamali sale a 261 il numero degli operatori uccisi dal 7 ottobre 2023 x.com

Genocidio a Gaza, Anbamed, 8 marzo 4 palestinesi assassinati ieri, tra i quali una donna e un bambino. Artiglieria e caccia hanno bombardato incessantemente a Khan Younis e Gaza città. Di nuovo sono stati presi di mira i pescatori vicino alla costa della Stri - facebook.com facebook