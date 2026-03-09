Toscane di C | la Pianese stupisce ancora e batte il Pineto Livorno indenne a Forlì

Nella sfida tra la Pianese e il Pineto, la squadra toscana ha conquistato una vittoria per 1-0 con gol di Filippis. La partita si è giocata sul campo della Pianese, mentre il Livorno è tornato a casa senza subire reti nella trasferta a Forlì. La formazione toscana ha schierato in campo Filippis tra i pali e diversi giocatori in campo durante la ripresa.

Pianese – Pineto 1-0 PIANESE: Filippis; Ercolani, Gorelli, Amey; Sussi (43' st Xhani), Bertini, Simeoni (1' st Proietto), Martey; Ianesi (35' st Peli), Tirelli (27' st Balde); Fabrizi (43' st Ongaro). A disposizione: Nespola, Reali, Colombo, Spinosa, Bigiarini, Jasharovski, Nicastro. Allenatore: Birindelli. PINETO: Tonti; Postiglione (25' st El Haddad), Frare, Giannini; Baggi (38' st Ienco), Pellegrino, Germinario, Nebuloso (25' st Kraja), Borsoi; D'Andrea (38' st Biggi), Vigliotti (38' st Marrancone). A disposizione: Marone, Verna, Lombardi, Sabatelli, Di Lazzaro. Allenatore: Tisci ARBITRO: Eremitaggio di Ancona (Lauri – Skura) RETI: 8' st Proietto NOTE: Ammoniti Sussi, Germinario, Pellegrino, Frare, Balde.