Torre di Palermo | dentro il cuore hi-tech che gestisce 9 milioni

La torre di Palermo, situata all’aeroporto internazionale Falcone Borsellino, ospita un centro di controllo tecnologicamente avanzato che gestisce ogni giorno il traffico aereo. L’ascensore della torre di controllo funziona senza interruzioni, 24 ore su 24 e tutto l’anno, garantendo il collegamento tra i diversi livelli. Il sistema è responsabile della gestione di circa 9 milioni di movimenti annui.

L’ascensore della torre di controllo dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino a Palermo opera senza sosta, 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno. Questa infrastruttura Enav, alta 36 metri, funge da cuore pulsante dello scalo che gestisce annualmente circa 9 milioni di passeggeri. L’accesso esclusivo all’interno della sala operativa rivela un mondo dove radar, codici radio e rotte si intrecciano in una coreografia silenziosa ma frenetica. Non si tratta solo di gestire decolli e atterraggi, ma di mantenere il flusso continuo di comunicazioni e movimenti nella zona di Punta Raisi. Il Cuore Hi-Tech dello Scalo Siciliano. Appena le porte dell’ascensore si aprono al livello superiore, l’atmosfera cambia radicalmente rispetto al resto dell’aeroporto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

