Torna nelle farmacie di Roma il kit gratuito che rileva la presenza di droga nei drink | come ritirarlo

Nelle farmacie di Roma è di nuovo disponibile il kit gratuito per verificare la presenza di droghe nei drink. Dopo il successo della prima edizione, che ha visto oltre 2.000 kit consegnati, l'iniziativa ritorna nel mese di marzo. Chiunque può recarsi in farmacia per ritirare lo strumento senza costi e usarlo per controllare le bevande.

