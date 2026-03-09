Torna la Coppa Milano-Sanremo 2026
Dal 26 al 29 marzo 2026 si terrà la XVII Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, una delle competizioni automobilistiche più longeve d’Italia. L’evento celebra il 120° anniversario dalla prima edizione, disputata nel 1906. La manifestazione coinvolge appassionati e veterani del settore, richiamando un pubblico interessato alle vecchie glorie della corsa su strada. La gara si svolge lungo il tradizionale percorso tra Milano e Sanremo.
(Adnkronos) – Torna dal 26 al 29 marzo 2026 la XVII Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, la competizione automobilistica più antica d’Italia che quest’anno celebra il 120° anniversario dalla prima edizione disputata nel 1906. La corsa nacque il lontano 4 aprile 1906, quando quattordici “ gentlemen drivers ” partirono da via Marina a Milano, sede dell’Automobile. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Articoli correlati
Leggi anche: La Coppa Milano-Sanremo festeggia 120 anni: dal 26 al 29 marzo torna la corsa più antica d’Italia
Coppa Milano-Sanremo, 120 anni di storia dell'auto: percorso e protagonistiÈ stata presentata il 3 marzo 2026, nei locali dell'Automobile Club Milano, la XVII edizione della rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo,...
Pogi niente POGGIO ! | Milano Sanremo 2026
Una selezione di notizie su Torna la Coppa Milano Sanremo 2026
Temi più discussi: ACI, dal 26 marzo al 29 torna la coppa Milano – Sanremo; Coppa Milano-Sanremo, 120 anni di storia dell'auto: percorso e protagonisti; Coppa Milano-Sanremo 2026: percorso, programma e 120 anni della corsa più antica d’Italia; 1906–2026, 120 ANNI DI COPPA MILANO-SANREMO.
La Coppa Milano-Sanremo festeggia 120 anni: dal 26 al 29 marzo torna la corsa più antica d’ItaliaTutto ha avuto inizio nel lontano 1906 da quattordici gentlemen drivers. Il tracciato originale, lungo 310 chilometri, attraversava le strade che i milanesi percorrevano per raggiungere la riviera d ... ilgiorno.it
La Coppa Milano-Sanremo riparte dall’Autodromo di Monza: presentata l’edizione dei 120 anniLa storica competizione automobilistica tornerà dal 26 al 29 marzo 2026: il Tempio della Velocità ospiterà le prime prove della rievoc ... monza-news.it
Questo anno la Coppa Milano-Sanremo, la corsa automobilistica più antica d’Italia, celebra il suo 120esimo anniversario. - facebook.com facebook
1906–2026: i 120 anni di Coppa Milano-Sanremo x.com