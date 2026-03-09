Torino recuperato un alloggio Atc occupato dal 2022 | installati i dispositivi anti-intrusione

Lunedì 9 marzo 2026, le forze dell’ordine hanno recuperato un alloggio situato al piano terra di un complesso di edilizia sociale in via Biglieri, zona Cto a Torino. L’appartamento, occupato abusivamente dal 2022, è stato sgomberato e sono stati installati dispositivi anti-intrusione. Nessun incidente è stato segnalato durante l’operazione.

Lunedì 9 marzo 2026 è stato recuperato un alloggio occupato abusivamente situato al piano terra del complesso di edilizia sociale di via Biglieri, zona Cto a Torino. Sul posto è intervenuta la polizia locale in collaborazione con l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale. L’appartamento, occupato nel 2022, è stato messo in sicurezza da Atc, che ha installato dispositivi anti-intrusione e, dopo gli interventi di riqualificazione, potrà essere messo a disposizione per nuove assegnazioni. L’intervento si colloca nell’ambito del tavolo per il contrasto alle occupazioni abusive coordinato dalla Prefettura di Torino. “L’intervento di oggi dimostra come l’attenzione nei confronti delle occupazioni abusive resti molto alta – dichiara il Presidente di Atc Maurizio Pedrini –. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

