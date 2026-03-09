Torino recuperato un alloggio Atc occupato dal 2022 | installati i dispositivi anti-intrusione

Lunedì 9 marzo 2026, un alloggio al piano terra del complesso di edilizia sociale di via Biglieri, zona Cto a Torino, è stato recuperato dopo essere stato occupato abusivamente dal 2022. Sono stati installati dispositivi anti-intrusione per evitare ulteriori intrusioni. La proprietà è stata restituita ai legittimi assegnatari e l’intervento è stato condotto dalle autorità competenti.

Lunedì 9 marzo 2026 è stato recuperato un alloggio occupato abusivamente situato al piano terra del complesso di edilizia sociale di via Biglieri, zona Cto a Torino. Sul posto è intervenuta la polizia locale in collaborazione con l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale. L’appartamento, occupato nel 2022, è stato messo in sicurezza da Atc, che ha installato dispositivi anti-intrusione e, dopo gli interventi di riqualificazione, potrà essere messo a disposizione per nuove assegnazioni. L’intervento si colloca nell’ambito del tavolo per il contrasto alle occupazioni abusive coordinato dalla Prefettura di Torino. “L’intervento di oggi dimostra come l’attenzione nei confronti delle occupazioni abusive resti molto alta – dichiara il Presidente di Atc Maurizio Pedrini –. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Articoli correlati In due occupano abusivamente un alloggio Atc a Torino, ma vengono allontanatiGli agenti del reparto informativo sicurezza e integrazione della polizia locale di Torino hanno recuperato un appartamento Atc in via Taggia, che... Tutti gli aggiornamenti su Torino recuperato un alloggio Atc... Temi più discussi: Torino, recuperato un alloggio Atc occupato dal 2022: installati i dispositivi anti-intrusione; Torino, recuperato un alloggio Atc occupato abusivamente; Occupazioni abusive, recuperato un altro alloggio nel complesso Atc di via Biglieri; Lotta alle occupazioni abusive: recuperato un alloggio Atc in via Biglieri a Torino. Torino, recuperato un alloggio Atc occupato abusivamenteUn alloggio occupato abusivamente al piano terra del complesso di edilizia sociale di via Biglieri, zona Cto a Torino, è stato recuperato stamane della polizia locale, in collaborazione con l'Agenzia ... ansa.it Torino, recuperato un alloggio Atc occupato dal 2022: installati i dispositivi anti-intrusioneLunedì 9 marzo 2026 è stato recuperato un alloggio occupato abusivamente situato al piano terra del complesso di edilizia sociale di via Biglieri, zona Cto a Torino. Sul posto è intervenuta la polizia ... torinotoday.it KING Basket Torino School Cup 2026: il titolo va all'IIS Curie-Levi x.com Punti di vista. Torino, Piemonte. - facebook.com facebook