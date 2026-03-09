Top News Milan | fucilata di Estupinan Inter abbattuta nel derby Il futuro di Modric E Allegri …

Oggi si sono svolti i principali eventi legati al derby tra Milan e Inter, con la rete di Estupinan che ha deciso la partita e ha portato alla sconfitta dell’Inter. Nel frattempo, si discute del futuro di Modric e delle ultime notizie su Allegri. La giornata ha visto anche aggiornamenti sui risultati e sulle dichiarazioni dei protagonisti in campo.

Tantissimo spazio concesso al derby Milan-Inter di ieri sera a 'San Siro' sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 9 marzo 2026. E non potrebbe essere altrimenti, visto che il big match vinto per 1-0 dai rossoneri potrebbe aver riaperto i giochi per lo Scudetto: sono 7, adesso, i punti che dividono in classifica il Diavolo dai rivali. Tanti, è vero, ma nel calcio rimonte del genere sono già successe e possono sempre succedere. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. Il derby Milan-Inter è stato deciso da un bolide sotto la traversa, al 35', di Pervis Estupinan.