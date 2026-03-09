Tommaso da Celano e Celestino V protagonisti di un incontro alla Provincia

Mercoledì 11 marzo alle 18 nella sala consiliare della Provincia di Chieti si tiene il settimo incontro del ciclo “Chieti prima di Chieti-Chieti e l'Abruzzo intellettuale”. Due relatori presentano i loro interventi: uno su Tommaso da Celano, biografo di Francesco d’Assisi, e l’altro su Celestino V. L’evento si svolge in un contesto dedicato alla cultura e alla storia locale.

Mercoledì 11 marzo, alle ore 18, nella sala consiliare della Provincia di Chieti, settimo appuntamento del ciclo "Chieti prima di Chieti-Chieti e l'Abruzzo intellettuale", con due relatori e due titoli "Tommaso da Celano biografi di Francesco d'Assisi", a cura di Mario Marrocchi e "Celestino V Santo e autore?", a cura di Maria Grazia Del Fuoco. Con la partecipazione del gruppo Danze Teate Nostra Mario Marrocchi è professore associato in Storia medievale presso l'università "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara. Si occupa di storia del territorio, degli insediamenti, delle istituzioni monastiche,anche studiandone le prassi scrittorie, con particolare attenzione alla Toscana del medioevo alto e centrale.

