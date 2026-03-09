tommaso cerno elogia trump nella prima puntata di 2 di picche dopo le polemiche di usigrai m5s e fatto

Tommaso Cerno ha esordito con la sua striscia quotidiana, 2 di Picche, su Rai 2. La prima puntata è stata dedicata alla guerra tra Usa-Israele e Iran, con l’elogio a Donald Trump da parte del conduttore. L’editoriale del direttore del Giornale è arrivato dopo settimane di polemiche: dai presunti costi della singola puntata allo scontro col sindacato Usigrai, su cui ha soffiato anche il M5S, mentre tra i difensori di Cerno negli ultimi giorni si è distinto soprattutto Fratelli d’Italia. L'elogio a Trump nella prima puntata Social spaccati tra critiche ed elogi Le polemiche politiche Usigrai contro Cerno Le risposte di Cerno dopo le... 🔗 Leggi su Virgilio.it

