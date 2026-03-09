Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

La Juventus FC è una società quotata in borsa, con azioni negoziate sui mercati finanziari. La quotazione delle sue azioni viene aggiornata regolarmente, offrendo informazioni sulle performance del titolo. La società emette azioni che vengono scambiate quotidianamente, e i dati relativi ai prezzi sono disponibili pubblicamente. Queste informazioni sono accessibili a investitori e analisti interessati alle variazioni del valore delle azioni bianconere.

Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le informazioni utili sulle quotazioni del titolo e delle azioni Juve. Titolo Juve Borsa – Ecco tutte le informazioni sull'andamento in borsa delle quotazioni Juventus Football Club Spa. 2,19 EUR (-1,79%) Ore 17. 3 5 del 9 MARZO 202 6. Apertura 2,18 Massimo 2,23 Minimo 2,17 Capitalizz. 914,96 Mln Chiusura prec. 2,23