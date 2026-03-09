Tirreno-Adriatico 2026 Ganna vince la crono di Lido di Camaiore | Milan quinto

Durante la Tirreno-Adriatico 2026, il ciclista piemontese ha vinto la cronometro di 11,5 km a Lido di Camaiore con una media di 56,86 kmh. Un altro italiano, Milan, si è classificato quinto nella stessa tappa. La cronometro ha visto anche la presenza di Arensman, arrivato secondo a circa 22 secondi, e Walscheid, terzo a circa 26 secondi.

Il campione piemontese domina la cronometro inaugurale di 11,5 km con la media di 56,86 kmh. Arensman secondo a 22", Walscheid terzo a 26". Filippo Ganna apre la Tirreno-Adriatico 2026 nel modo più convincente possibile. Il campione piemontese ha vinto la cronometro inaugurale di Lido di Camaiore, 11,5 km percorsi in 12’08” con una media di 56,86 kmh, conquistando la prima maglia di leader della corsa. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Tirreno Adriatico 2026, tappa 1: Ganna vince la crono di Lido di CamaioreLido di Camaiore, 9 marzo 2026 - La Tirreno Adriatico 2026 parte dagli 11,5 km a cronometro da Lido di Camaiore a Lido di Camaiore: un inizio da... Tirreno-Adriatico, lunedì il via: e la crono di Lido di Camaiore chiama GannaCon ancora negli occhi l’ennesima impresa di Tadej Pogacar alle Strade Bianche, il grande ciclismo del World Tour si sdoppia: oggi è partita la... Approfondimenti e contenuti su Tirreno Adriatico 2026 Ganna vince la... Temi più discussi: Tirreno-Adriatico al via: la crono di Lido di Camaiore chiama Ganna; Parata di stelle alla Tirreno-Adriatico 2026. Van der Poel contro Van Aert e non solo; Startlist cronometro Tirreno-Adriatico 2026 oggi in tv: orari, numeri di partenza, streaming; Tirreno-Adriatico 2026, Filippo Ganna alla vigilia: Voglio partire bene con la crono, ma poi cercherò di risparmiare energie per la Sanremo. TIRRENO-ADRIATICO, GANNA NON SBAGLIA: SUA LA CRONO DI CAMAIORE E LA PRIMA MAGLIA AZZURRA. 2° ARENSMAN, NEI DIECI ANCHE MILAN E TIBERIFilippo Ganna non ha lasciato scampo ai rivali nella cronometro inaugurale della 61? Tirreno-Adriatico. A Lido di Camaiore, usuale teatro della prima prova contro il tempo della Corsa dei Due Mari, il ... tuttobiciweb.it Un jet sul lungomare di Lido di Camaiore. (Top) Ganna stravince il crono-prologo della Tirreno-AdriaticoLa Versilia torna ad accogliere la tappa di apertura della Corsa dei due Mari. Ganna, in maglia tricolore, domina il tracciato e vince a oltre 56 km/h di media. Bene anche gli altri italiani di classi ... lanazione.it Tirreno-Adriatico: partiita la crono inaugurale a Lido di Camaiore. Segui la tappa in diretta su #tuttobiciweb #TirrenoAdriatico https://www.tuttobiciweb.it/article/1772985475 - facebook.com facebook Ecco la Tirreno Adriatico: la prima tappa è una cronometro individuale di 11.5 km Tutto in diretta sui nostri canali! #Ciclismo #TirrenoAdriatico x.com