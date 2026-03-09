Tifoso del Tolentino | 8 mesi per minacciare i carabinieri

Un tifoso di Tolentino è stato condannato a otto mesi di reclusione dopo aver minacciato e insultato i carabinieri durante una partita tra il suo club e la Roma City. L’episodio si è verificato durante l’incontro sportivo, e il tifoso coinvolto è residente nella stessa città. La condanna è stata pronunciata a seguito delle accuse di minaccia e ingiuria nei confronti delle forze dell’ordine.

Un tifoso residente a Tolentino è stato condannato a otto mesi di detenzione per aver minacciato e insultato i carabinieri durante una partita del club locale contro la Roma City. La sentenza, emessa oggi dal tribunale di Macerata, riguarda un episodio verificatosi l’8 maggio 2023 allo stadio della Vittoria, dove il clima si era surriscaldato dopo un match decisivo per la salvezza della squadra casalinga. L’imputato, un operaio quarantacinquenne, ha rifiutato di fornire le proprie generalità ai militari intervenuti per gestire gli spalti, scatenando una reazione verbale aggressiva verso l’apparato dello Stato. Il giudice Domenico Potetti ha... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tifoso del Tolentino: 8 mesi per minacciare i carabinieri Articoli correlati È stato un soldato e non un colono a minacciare i due carabinieri italiani in Cisgiordania. "Il veicolo era sospetto"L'esercito israeliano afferma che non è stato un colono, ma un soldato riservista a minacciare i due carabinieri italiani che si trovavano in... Un tifoso lancia un seggiolino e sfigura un calciatore, 18 mesi di carcere: orrore in ScoziaUn tifoso dell’Aberdeen è stato condannato al carcere per aver colpito al volto un giocatore durante una gara di Premier League scozzese.