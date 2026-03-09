Tiafoe a Indian Wells | rumore NBA e campo veloce per lo scontro

Franco Tiafoe si prepara a disputare il torneo di Indian Wells nel 2026, adottando una strategia chiamata a distinguersi: preferisce il rumore continuo degli ambienti NBA, rispetto al silenzio tradizionale dei campi di tennis. La scelta riflette un cambiamento nel suo approccio, che mira a sfruttare l’atmosfera più vivace per affrontare le sfide del torneo.

Franco Tiafoe affronta Indian Wells nel 2026 con una mentalità diversa, privilegiando il rumore costante tipico degli stadi NBA rispetto al silenzio intermittente. L’atleta americano ha confermato di sentirsi a proprio agio giocando in casa, citando l’US Open come esempio di torneo incontrollabile e positivo. Il tennista ha espresso soddisfazione per le modifiche apportate ai campi del torneo californiano, notando che la superficie è ora più veloce e fluida rispetto alle edizioni precedenti. Questa accelerazione del gioco si adatta meglio al suo stile, permettendogli di sfruttare al massimo i colpi diretti. La superficie e l’adattamento tattico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

