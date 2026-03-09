The Row Sneaker ‘TR’ | Minimalismo estremo o comodità?

La nuova sneaker ‘TR’ di The Row ha suscitato interesse per il suo design minimalista, che punta a un’estetica essenziale e pulita. La scarpa si distingue per linee semplici e materiali di alta qualità, pensati per chi cerca un prodotto che unisca stile e comfort senza fronzoli. La presentazione ufficiale ha mostrato il modello in diverse varianti di colore, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

L'analisi dei materiali delle sneaker 'TR' di The Row rivela una scelta progettuale radicale che si discosta nettamente dalle convenzioni tradizionali dell'alta moda. Il neoprene, storicamente associato all'attrezzatura subacquea o sportiva, viene qui riproposto con un trattamento superficiale che ne esalta la morbidezza e l'elasticità intrinseca. A differenza della pelle conciata, che richiede un periodo di rodaggio per adattarsi al piede, il neoprene offre un contatto immediato e avvolgente, simile a un secondo derma tecnico.