Il 28 febbraio, dopo un attacco congiunto di Israele e Stati Uniti contro l’Iran, Teheran ha risposto con il lancio di missili balistici attraverso il Golfo Persico. Gli Emirati Arabi Uniti hanno attivato il sistema di difesa missilistica THAAD e il sistema Patriot per bloccare i missili provenienti dall’Iran. L’evento ha portato all’impiego di sistemi di difesa avanzati nella regione.

Il 28 febbraio scorso, a seguito di un attacco congiunto contro l’Iran da parte di Israele e Stati Uniti, Teheran ha risposto lanciando missili balistici attraverso il Golfo Persico. Gli Emirati Arabi Uniti hanno attivato il proprio scudo missilistico per proteggere le proprie infrastrutture strategiche. Il sistema difensivo si basa su una difesa stratificata che combina la tecnologia THAAD e il sistema Patriot. Questa architettura di sicurezza è entrata in funzione intercettando diversi vettori diretti verso obiettivi sensibili nella regione. La tecnologia hit-to-kill del THAAD distrugge i missili tramite impatto cinetico ad altissima velocità, senza esplosivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - THAAD e Patriot: lo scudo degli Emirati blocca i missili iraniani

Articoli correlati

Dai Patriot al Thaad: come funziona lo "scudo" dei Paesi del Golfo contro missili e droni iranianiNegli ultimi giorni gli Stati del Golfo Persico hanno visto missili e droni iraniani volare nei propri spazi aerei e talvolta colpire anche...

Sistemi Patriot e Thaad verso il Medio Oriente, così si sgretola lo scudo in Corea: cosa può succedereNel caso in cui l’operazione contro l’Iran dovesse protrarsi, Washington valuta di trasferire sistemi antimissile Patriot e Thaad dalla Corea del Sud...

Una selezione di notizie su THAAD e Patriot lo scudo degli Emirati...

Temi più discussi: Come funziona lo scudo antimissili che protegge gli Emirati Arabi dagli attacchi: i dubbi sulle scorte; Come funziona lo scudo anti missili che protegge Dubai e gli Emirati Arabi; Sistemi Patriot e Thaad verso il Medio Oriente, così si sgretola lo scudo in Corea: cosa può succedere; Come funziona lo scudo antimissile degli Emirati Arabi che ha sventato gli attacchi dell'Iran.

Dai Patriot al Thaad: come funziona lo scudo dei Paesi del Golfo contro missili e droni iranianiDagli Emirati all’Arabia Saudita fino al Qatar, i Paesi del Golfo attivano reti di difesa stratificate con radar avanzati e intercettori. Ma le salve massicce di missili e droni mettono alla prova anc ... msn.com

Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Come funziona il sistema THAAD, lo scudo antimissili che protegge gli Emirati Arabi Uniti ... tg24.sky.it

Patriot Products, LLC - facebook.com facebook

Tre numeri sulla guerra: - Un drone iraniano Shahed costa 50 mila dollari - Un missile americano Patriot per neutralizzarlo costa 4 milioni di dollari - Un drone intercettore ucraino costa 5 mila dollari x.com