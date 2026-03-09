tfs la consulta accorcia i tempi

La Corte costituzionale ha deciso di ridurre i tempi necessari per il pagamento del trattamento di fine servizio (Tfs) dei dipendenti pubblici. La decisione riguarda un tema che da diversi anni è al centro delle discussioni sulla gestione delle risorse umane nella pubblica amministrazione. La modifica si applicherà alle procedure di pagamento del Tfs, con l’obiettivo di accelerare le tempistiche di erogazione.

La Corte costituzionale accende ancora i riflettori su una questione che da anni accompagna il dibattito nella Pa: i tempi di pagamento del trattamento di fine servizio (Tfs), il Tfr dei dipendenti pubblici. Con l'ordinanza numero 25 i giudici hanno scelto una strada prudente ma chiara, concedendo al Parlamento un anno per trovare una soluzione strutturale che superi l'attuale sistema di differimento e rateizzazione. Un passaggio che, nei fatti, rinvia la palla nel campo della politica, chiamata a costruire una riforma sostenibile senza produrre scossoni ai conti dello Stato. La Consulta, infatti, non ha dichiarato immediatamente incostituzionale la normativa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

