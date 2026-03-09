TFS | farlo arrivare molto tardi e in più a rate comprime il diritto del lavoratore La Corte Costituzionale da al Parlamento un anno di tempo per intervenire

La Corte Costituzionale ha stabilito che il metodo con cui viene erogato il TFS, cioè tardivamente e a rate, limita il diritto del lavoratore. La decisione si riferisce a un provvedimento che segue le indicazioni delle sentenze n. 159 del 2019 e altre successive. Al Parlamento viene concesso un anno di tempo per intervenire e modificare la normativa in questione.

Il provvedimento si inserisce nel solco già tracciato dalla sentenza n. 159 del 2019 e soprattutto dalla sentenza n. 130 del 2023, nelle quali la Corte aveva già segnalato l'urgenza di una riforma della materia. Questa volta, però, i giudici costituzionali scelgono una strada processuale diversa: non chiudono il contenzioso, ma rinviano la discussione al.