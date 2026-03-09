Terzo ordigno a NY | arrestati due estremisti vicino

Due estremisti sono stati arrestati vicino alla residenza ufficiale del sindaco di New York, dove è stato trovato un terzo ordigno esplosivo. La scoperta è avvenuta a seguito di indagini sulle minacce rivolte alla sicurezza dell’amministratore cittadino. La polizia ha sequestrato l’ordigno e fermato i due sospetti per verifiche. La situazione ha causato l’intervento delle forze dell’ordine nella zona.

La sicurezza del primo cittadino di New York è stata messa a dura prova da una serie di minacce concrete, con la scoperta di un terzo ordigno esplosivo nei pressi della residenza ufficiale del sindaco Zohran Mamdani. Le autorità hanno proceduto all'arresto di due sospettati legati a gruppi estremisti, mentre l'FBI avvia un'indagine per atti terroristici che si estende oltre i confini dello stato. L'evento si colloca in un contesto di tensione sociale elevata, dove scontri tra fazioni opposte hanno preceduto il ritrovamento dei dispositivi. La polizia ha dovuto gestire evacuazioni limitate nella zona dell'Upper East Side, confermando la gravità della situazione attraverso l'intervento degli artificieri e l'analisi tecnica dei materiali esplosivi recuperati.