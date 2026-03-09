Terribile incendio nella stazione centrale | crolla il tetto traffico ferroviario bloccato

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato la stazione centrale di Glasgow, causando il crollo parziale del tetto e interrompendo il traffico ferroviario. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre le autorità hanno allertato i servizi di emergenza. La stazione, uno dei punti nevralgici del trasporto in Scozia, è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Un vasto incendio ha colpito uno degli edifici della stazione centrale di Glasgow, provocando il crollo parziale della struttura e il blocco del traffico ferroviario in una delle infrastrutture più importanti della Scozia. Le fiamme hanno rapidamente attirato l'attenzione dei soccorritori e delle autorità, mentre la zona veniva isolata per consentire le operazioni di emergenza. Secondo le prime informazioni diffuse dai media britannici, il rogo si sarebbe sviluppato in un edificio situato lungo Union Street, nelle immediate vicinanze della Glasgow Central Station, la stazione più trafficata del Paese. L'intensità delle fiamme ha reso necessario l'intervento massiccio dei vigili del fuoco, mentre parte della struttura ha ceduto durante le operazioni. Glasgow, enorme incendio alla stazione centrale: crolla un palazzo, treni cancellatiUn incendio di vaste proporzioni ha devastato un palazzo di Union Street, nel cuore di Glasgow, provocandone il parziale crollo.