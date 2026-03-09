Terremoto Gubbio Perugia e Umbertide tre anni dopo parte la ricostruzione | Previsti 380 cantieri

Dopo tre anni dal terremoto che ha colpito Gubbio, Perugia e Umbertide, sono stati avviati i lavori di ricostruzione con 380 cantieri previsti. Al Cva di Sant’Orfeto si sono svolte le operazioni di avvio, mentre più di 200 famiglie sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni perché considerate inagibili o parzialmente inagibili. La ripresa dei lavori segue l’intervento avviato nella zona.

