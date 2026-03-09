Terremoto a Vico del Gargano vicino Foggia con scossa di magnitudo 3,2 sembrava una bomba

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,2 è stata registrata a Vico del Gargano, vicino a Foggia. La terra ha tremato alle prime ore del mattino, lasciando le persone scosse e in apprensione. La scossa è durata pochi secondi e ha fatto vibrare le strutture nelle zone circostanti, causando timori tra la popolazione locale. Nessun danno serio è stato segnalato finora.

