Il Gubbio ha battuto la Ternana nel derby e ha ottenuto la terza vittoria consecutiva, una novità per la squadra di mister Di Carlo in questa stagione. La vittoria permette ai rossoblù di avvicinarsi ai playoff e di migliorare la propria posizione in classifica. La partita si è conclusa con il risultato favorevole al Gubbio, che ora guarda con fiducia alle prossime sfide.

Terni, 8 marzo 2026 – Che Gubbio. La vittoria nel derby contro la Ternana lancia i rossoblù di mister Di Carlo, che infilano il terzo successo di fila per la prima volta in stagione e ora possono sognare in grande anche in classifica. L’inizio della gara è bloccato con le squadre che si studiano, poi il Gubbio fa capire che può essere pericoloso dalle fasce. Al 24° il traversone di Podda è raccolto da Minta che da pochi passi calcia a botta sicura ma il destro si stampa sul palo. La Ternana prova a farsi vedere invece con i tiri da fuori. Al 25° McJannet non centra lo specchio, quattro minuti dopo Majer manda alto, poi al 33° il tiro di Kerrigan viene deviato e sibila a fil di palo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana-Gubbio, i rossoblù si lanciano verso i playoff

Gubbio, si torna in campo. Rossoblù a caccia di punti

