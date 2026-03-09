Ternana a rischio l’utilizzo del Liberati | Riunione d’urgenza convocata dal Prefetto Focus sulla sicurezza

Una riunione d’urgenza è stata convocata dal Prefetto di Terni dopo aver ricevuto una Pec che ha coinvolto anche la società calcistica e l’amministrazione comunale. Il focus principale riguarda la sicurezza dello stadio Liberati, con l’obiettivo di valutare eventuali rischi e misure da adottare per garantire l’utilizzo dell’impianto. La convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica è stata decisa in seguito a questa comunicazione.

Il sindaco Stefano Bandecchi: "Occorre chiarire alcuni punti che in questo momento renderebbero difficile giocare le gare casalinghe" Una riunione a carattere di urgenza è stata convocata da Antonietta Orlando. Il Prefetto ha ricevuto una Pec, che sono pervenute anche alla Ternana e all'amministrazione comunale e hanno portato alla convocazione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Lo ha riferito il sindaco Stefano Bandecchi, intervenuto a Tele Galileo al termine della seduta del Consiglio comunale di lunedì 9 marzo. Come specificato dal primo cittadino: "Occorre chiarire alcuni punti che in questo momento renderebbero difficile giocare le partite casalinghe".