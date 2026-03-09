Terna avvia l’ammodernamento del collegamento interrato Misterbianco-Villa Bellini

Terna ha avviato i lavori di ammodernamento del collegamento interrato tra la stazione elettrica di Misterbianco e la cabina primaria di Villa Bellini a Catania. La Regione Siciliana ha avviato l'iter autorizzativo per questo intervento, e ora Terna ha pubblicato un avviso contenente le particelle catastali delle aree interessate. L'intervento riguarda la rete di trasmissione elettrica della zona.

Nel dettaglio, Terna realizzerà un nuovo collegamento interrato di circa 1 km al di fuori del centro urbano, con isolamento in XLPE (polietilene reticolato estruso), una tecnologia più moderna e sostenibile. L'operazione consentirà la dismissione di circa 700 metri di cavo realizzati nel centro urbano nel 1977 ed entrati in esercizio nel 1987, basati su un sistema in olio fluido ormai obsoleto. È prevista anche la demolizione di tre sostegni, con la conseguente liberazione di circa 4 ettari di territorio, equivalenti a 5 campi da calcio. L'ammodernamento dell'elettrodotto rientra in un più ampio programma di interventi volto a rendere la rete locale più stabile ed efficiente, garantendo una migliore alimentazione delle cabine di Acicastello e Catania Est.