Termoli | due giovani chiedono alle donne cosa significa essere donna

A Termoli, due giovani si sono avvicinati alle donne per chiedere cosa significhi essere donna, creando un momento di confronto diretto e spontaneo nel centro cittadino. La scena si è svolta nel cuore del Molise costiero, dove la famiglia Pipino ha deciso di coinvolgere la comunità in questa iniziativa di dialogo e scoperta. Nessuna interpretazione, solo domande e risposte semplici e genuine.