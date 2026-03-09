Termoli | due giovani chiedono alle donne cosa significa essere donna
A Termoli, due giovani si sono avvicinati alle donne per chiedere cosa significhi essere donna, creando un momento di confronto diretto e spontaneo nel centro cittadino. La scena si è svolta nel cuore del Molise costiero, dove la famiglia Pipino ha deciso di coinvolgere la comunità in questa iniziativa di dialogo e scoperta. Nessuna interpretazione, solo domande e risposte semplici e genuine.
A Termoli, nel cuore del Molise costiero, la famiglia Pipino ha trasformato le strade in un palcoscenico di ascolto. Luigi e Marianna, rispettivamente ventiquattro e ventun anni, hanno girato cittadino chiedendo alle donne cosa significhi essere donna oggi. L’iniziativa si è svolta nella giornata dell’8 marzo 2026, trasformando lo spazio pubblico in luogo di condivisione emotiva. Ogni incontro si è concluso con un gesto simbolico: una mimosa accompagnata da una dedica personale. I due giovani hanno raccolto reazioni che hanno suscitato emozioni profonde, riflessioni intense e momenti di allegria tra chi ha risposto alla domanda posta per strada. 🔗 Leggi su Ameve.eu
