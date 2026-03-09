Teramo | centrosinistra vince con 44.008 voti

A Teramo, il centrosinistra ha ottenuto la vittoria nel rinnovo del Consiglio provinciale con 44.008 voti. I 604 consiglieri comunali si sono riuniti ieri per esprimersi e hanno scelto di sostenere questa coalizione, che ha ottenuto un risultato finale che, pur ristretto, si è rivelato decisivo.

Teramo si conferma terra di sinistra: i 604 consiglieri comunali hanno votato ieri per il rinnovo del Consiglio provinciale, assegnando la vittoria al centrosinistra con un margine stretto ma decisivo. Il risultato elettorale, ottenuto nel quadro della Legge Delrio, ha le liste di centrodestra ottenere 42.285 voti contro i 44.008 del blocco progressista. L'intera area del Patto per l'Abruzzo, che include anche la lista Azione, ha raggiunto un totale di 53.278 preferenze, confermando la solidità politica del territorio teramano. Si tratta di elezioni di secondo livello, dove il voto è riservato esclusivamente ai rappresentanti dei comuni, in un sistema introdotto dalla riforma del 2014 che ha trasformato le Province in enti di area vasta.