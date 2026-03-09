Tenta di rubare rubinetti e accessori da bagno dall' hotel | bandito per tre anni dalla città

Un uomo ha tentato di sottrarre rubinetti, tubature e accessori per il bagno da un hotel sul litorale di Ostuni. È stato scoperto da una guardia giurata mentre cercava di portare via la merce e, a seguito dell'episodio, gli è stato vietato di entrare nella Città Bianca per tre anni. La decisione è stata presa dalle autorità locali.

Un 49enne tarantino sorpreso mentre smontava l'impianto idraulico di una struttura turistica di Ostuni. Il questore dispone il foglio di via obbligatorio OSTUNI - Aveva tentato di rubare rubinetti, tubature e accessori per il bagno da una struttura ricettiva sul litorale di Ostuni, ma è stato scoperto da una guardia giurata e ora non potrà mettere piede nella Città Bianca per i prossimi tre anni. Il protagonista della vicenda è un 49enne originario della provincia di Taranto, con diversi precedenti di polizia, nei cui confronti il questore di Brindisi, Aurelio Montaruli, ha disposto la misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

