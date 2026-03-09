Tennis i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il percorso di qualificazione olimpica per il tennis a Los Angeles 2028 prevede diverse tappe e criteri stabiliti dagli organizzatori. I giocatori e le squadre si confronteranno in tornei ufficiali e ranking specifici per ottenere i punti necessari. La strada verso le Olimpiadi coinvolge vari eventi internazionali che determinano le posizioni di accesso per i partecipanti.

Andiamo a scoprire quel che accadrà in termini di qualificazione olimpica per quanto riguarda il tennis a Los Angeles 2028. Stavolta ci sarà un centrale meno capiente nella zona di Carson (meno di diecimila posti, a meno di soluzioni d’ampliamento), ma un fattore logistico che potrebbe senz’altro favorire l’approdo di tutti i big o quasi sia al maschile che al femminile. Ma andiamo a vedere come procederà il discorso d’ingresso nel consesso a cinque cerchi. Con un’importante premessa: ogni Paese può portare al massimo sei tennisti. Le regole, per i tornei di singolare, sono sostanzialmente sempre le stesse con piccolissime variazioni.... 🔗 Leggi su Oasport.it

