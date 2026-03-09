Tennessee all’improvviso E l’Anfitrione di Plauto

In Tennessee si svolge un dramma che si presenta come un thriller psicologico, ricco di simboli e immagini potenti. La narrazione si concentra su un protagonista che si trova coinvolto in eventi imprevedibili, con scene che si susseguono in modo rapido e teso. La storia si sviluppa in un ambiente che si trasforma continuamente, creando un senso di suspense e mistero.

Un dramma carico di simboli e di visioni che si sviluppa come un thriller psicologico. È "Improvvisamente l'estate scorsa" di Tennessee Williams che – nella versione firmata da Stefano Cordella – arriverà da giovedì 12 a domenica 15 marzo al teatro Storchi di Modena con una grande protagonista, Laura Marinoni (nella foto): è il più autobiografico fra i testi dell'autore americano che si ispirò all'intervento di lobotomia eseguito nel 1943 su sua sorella Rose, con il consenso della madre. Tanti protagonisti al Michelangelo. Domani e mercoledì, Rocio Muñoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta in "Contrazioni pericolose": emozioni, verità taciute e qualche riflessioni sulle relazioni moderne.