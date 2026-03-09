Tennessee all’improvviso E l’Anfitrione di Plauto

Da ilrestodelcarlino.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Tennessee si svolge un dramma che si presenta come un thriller psicologico, ricco di simboli e immagini potenti. La narrazione si concentra su un protagonista che si trova coinvolto in eventi imprevedibili, con scene che si susseguono in modo rapido e teso. La storia si sviluppa in un ambiente che si trasforma continuamente, creando un senso di suspense e mistero.

Un dramma carico di simboli e di visioni che si sviluppa come un thriller psicologico. È "Improvvisamente l’estate scorsa" di Tennessee Williams che – nella versione firmata da Stefano Cordella – arriverà da giovedì 12 a domenica 15 marzo al teatro Storchi di Modena con una grande protagonista, Laura Marinoni (nella foto): è il più autobiografico fra i testi dell’autore americano che si ispirò all’intervento di lobotomia eseguito nel 1943 su sua sorella Rose, con il consenso della madre. Tanti protagonisti al Michelangelo. Domani e mercoledì, Rocio Muñoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta in "Contrazioni pericolose": emozioni, verità taciute e qualche riflessioni sulle relazioni moderne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tennessee all8217improvviso e l8217anfitrione di plauto
© Ilrestodelcarlino.it - Tennessee all’improvviso . E l’Anfitrione di Plauto

Leggi anche: "Anfitrione di Plauto": Emilio Solfrizzi in scena al Nuovo teatro Verdi

Teatro Lucio Dalla di Manfredonia, stagione 2025/2026: in scena 'Anfitrione' di Plauto con Emilio SolfrizziPer la stagione teatrale 2025-2026 del Teatro Lucio Dalla di Manfredonia, mercoledì 18 febbraio alle 21, la Compagnia Moliere presenta Emilio...

Tutti gli aggiornamenti su Tennessee all'improvviso E l'Anfitrione....

Argomenti discussi: Tennessee all’improvviso . E l’Anfitrione di Plauto.

Anfitrione, l'opera di Plauto interpretata da Emilio Solfrizzi. Lo spettacolo al Teatro Ambra Jovinelli di RomaEmilio Solfrizzi riporta in scena Anfitrione di Plauto e lo fa in doppia veste, protagonista e regista, guidando un cast affiatato che dal 19 al 30 novembre animerà il palco del Teatro Ambra Jovinelli ... ilmessaggero.it

Teatro Industri. L’Anfitrione con SolfrizziProsegue la stagione teatrale 2025/2026 dei Teatri di Grosseto, promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, con ’Anfitrione’, una delle commedie più celebri ... lanazione.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.