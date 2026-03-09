Tasseremo chi specula su benzina e bollette

Il governo ha annunciato un provvedimento per tassare chi specula su benzina e bollette. La premier, intervistata da un giornalista di un canale televisivo, ha dichiarato che non entreranno in guerra, ma che il paese potrebbe essere influenzato dalle conseguenze di un conflitto in termini di economia e sicurezza interna. La misura mira a contrastare comportamenti di speculazione in settori chiave.

«L'Italia cerca sempre di dare un aiuto». E Poi: «Giorgia è un'ottima leader ed è una mia amica». Le dichiarazioni che Donald Trump ha rilasciato al Corriere della Sera a sostegno del presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno provocato moltissime proteste da parte dell'opposizione.«L'Italia non è parte del conflitto, non intende essere parte del conflitto. Noi ci stiamo limitando a rafforzare la nostra presenza nei Paesi del Golfo che sono stati attaccati dall'Iran con missili, con droni, ma solo a scopo difensivo». La risposta di Meloni a chi accusa l'esecutivo di essere entrato in guerra arriva su Rete 4 in un'intervista rilasciata a Mario Giordano, nella puntata di ieri di Fuori dal coro.