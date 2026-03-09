Una mozione è stata depositata a Taranto con l’intento di impedire la cessione della portaerei Giuseppe Garibaldi alla Indonesia. La proposta prevede di trasformare l’unità in un museo galleggiante permanente, anziché venderla o smantellarla. La proposta mira a conservare la nave come patrimonio, offrendo una soluzione alternativa alla vendita. La decisione sarà presa nelle prossime settimane dalle autorità competenti.

Tarantini Time Quotidiano È stata depositata una mozione con l’obiettivo di salvaguardare la portaerei Giuseppe Garibaldi (C 551) e impedirne la cessione alla Repubblica Indonesiana, proponendo invece di trasformarla in un museo galleggiante permanente a Taranto. L’iniziativa mira a difendere un simbolo della storia navale italiana e a trasformarlo in una leva di sviluppo turistico e culturale per il territorio ionico. Secondo quanto riportato nel documento, la proposta nasce anche per contrastare le indiscrezioni che nelle ultime settimane parlano della volontà del Governo nazionale di alienare l’unità militare. In passato, durante il Governo Conte II, era stata invece ipotizzata una seconda vita per la Garibaldi come polo museale e culturale proprio a Taranto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, depositata una mozione per salvare la portaerei Garibaldi: proposta di trasformarla in museo galleggiante

Articoli correlati

Leggi anche: La nave Garibaldi sarà ceduta (gratis) all’Indonesia, sfuma l’ipotesi di un museo galleggiante a Taranto: cosa otterrà l’Italia

Parcheggi a pagamento per i residenti, depositata una mozione per ripristinare i permessi gratuitiÈ stata depositata ieri una mozione che impegna il sindaco e la giunta comunale a intervenire sul tema dei parcheggi per i residenti, dopo...

Contenuti utili per approfondire Taranto depositata una mozione per...

Discussioni sull' argomento ?Anziani soli a Taranto: Forza Italia presenta mozione per un censimento comunale contro l’isolamento sociale; A Vincenzo Faleo l'intitolazione della Tribuna Est dello Zaccheria: presentata la mozione - FoggiaToday; ?Anziani soli a Taranto | Forza Italia presenta mozione per un censimento comunale contro l’isolamento sociale.

Rigassificatore a Taranto. M5S deposita mozione per impegnare la Giunta a esprimere parere negativo. Angolano: Auspichiamo venga discussa già domaniIl gruppo del M5S ha depositato una mozione a prima firma della consigliera Annagrazia Angolano in cui si impegna la Giunta regionale ad esprimere parere negativo con ogni strumento a disposizione all ... brindisilibera.it

Verbania, 2.500 ingressi nel weekend di riapertura dei giardini di Villa Taranto. L'8 marzo ingresso omaggio per le donne, dal 19 apertura quotidiana #ANSA x.com

Taranto, Acciaierie d’Italia oggi presenterà il ricorso che proverà a smontare le ragioni dei giudici lombardi e scongiurare la chiusura di agosto - facebook.com facebook