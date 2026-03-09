Taranto | 50 ore per docenti contro la povertà educativa

A Taranto si è concluso un corso di 50 ore rivolto a insegnanti ed educatori, focalizzato sulla didattica inclusiva. L’attività si è tenuta presso l’Istituto Archimede e ha coinvolto figure impegnate nel settore dell’istruzione. Il percorso si è concentrato sull’approfondimento di metodologie e strategie per sostenere gli studenti in condizioni di povertà educativa.

Taranto ha appena chiuso un percorso formativo di 50 ore dedicato alla didattica inclusiva. Il corso, rivolto a docenti ed educatori, si è svolto presso l’Istituto Archimede. L’iniziativa rientra nel progetto BES-T Community in Best Practice, finanziato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L’obiettivo era fornire strumenti pratici per gestire i Bisogni Educativi Speciali (BES). Hanno partecipato professionisti dell’educazione del territorio tarantino. Il programma ha coperto disturbi come DSA, ADHD e autismo. Logos Società Cooperativa ha guidato il progetto insieme al partner Programma Sviluppo. La formazione si è conclusa con esito positivo dopo quattro mesi di lavoro intenso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taranto: 50 ore per docenti contro la povertà educativa Povertà educativa, piano da 50 milioni per le periferieRoma, 13 febbraio 2026 – Nelle periferie italiane ci sono quartieri dove crescere è più difficile: meno servizi, scuole fragili, famiglie in affanno. Nasce "Ago", l'associazione dei genitori di Librino contro la povertà educativaUn nuovo tassello nel percorso di contrasto alla povertà educativa prende forma a Librino. Altri aggiornamenti su Taranto 50 ore per docenti contro la.... Discussioni sull' argomento Docenti ed esperti a lezione di inclusione con BES-T Community in Best Practice; Taranto, concluso il corso di formazione per docenti ed educatori su didattica inclusiva e bisogni educativi speciali; Supplenze docenti 2026, interpelli per la sostituzione di colleghi assenti; Taranto concluso il corso di formazione per docenti ed educatori su didattica inclusiva e bisogni educativi speciali. Il dolore per la morte di Loris Costantino e la rabbia per gli undici operai scomparsi nei quattordici mesi di commissariamento dell’ex Ilva, oggi Acciaierie d’Italia. Da Taranto un reportage racconta la crisi industriale, l’amministrazione straordinaria, l’impatto am - facebook.com facebook Claudio Salamida, operaio dell’ex Ilva da 25 anni, è morto il 12 gennaio cadendo dall’acciaieria durante lavori di riparazione. La tragedia si aggiunge agli undici operai morti nei quattordici mesi di commissariamento dello stabilimento di Taranto. #PresaDirett x.com