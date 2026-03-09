Taranto | 50 ore per docenti contro la povertà educativa

A Taranto si è concluso un corso di 50 ore rivolto a insegnanti ed educatori, focalizzato sulla didattica inclusiva. L’attività si è tenuta presso l’Istituto Archimede e ha coinvolto figure impegnate nel settore dell’istruzione. Il percorso si è concentrato sull’approfondimento di metodologie e strategie per sostenere gli studenti in condizioni di povertà educativa.

Taranto ha appena chiuso un percorso formativo di 50 ore dedicato alla didattica inclusiva. Il corso, rivolto a docenti ed educatori, si è svolto presso l’Istituto Archimede. L’iniziativa rientra nel progetto BES-T Community in Best Practice, finanziato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L’obiettivo era fornire strumenti pratici per gestire i Bisogni Educativi Speciali (BES). Hanno partecipato professionisti dell’educazione del territorio tarantino. Il programma ha coperto disturbi come DSA, ADHD e autismo. Logos Società Cooperativa ha guidato il progetto insieme al partner Programma Sviluppo. La formazione si è conclusa con esito positivo dopo quattro mesi di lavoro intenso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

