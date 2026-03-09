Una ricerca condotta dall’INSERM ha individuato i tanociti, cellule non neuronali presenti nel terzo ventricolo, come protagonisti di un nuovo meccanismo biologico. Questi celluli trasferiscono attivamente la proteina tau tossica dal liquido cerebrospinale al flusso sanguigno, contribuendo alla sua eliminazione. La scoperta apre nuove prospettive sulla gestione delle proteine associate a malattie neurodegenerative.

Una scoperta rivoluzionaria guidata dall’INSERM ha identificato un meccanismo biologico finora ignorato: i tanociti, cellule non neuronali situate nel terzo ventricolo, trasferiscono attivamente la proteina tau tossica dal liquido cerebrospinale al flusso sanguigno per eliminarla. La ricerca, pubblicata su Cell Press Blue il 5 marzo e firmata da Vincent Prevot, rivela che nei pazienti affetti da morbo di Alzheimer queste cellule appaiono frammentate e mostrano alterazioni genetiche legate al trasporto, suggerendo che la loro disfunzione sia centrale nella progressione della malattia. I dati emergenti indicano che quando questo sistema di smaltimento si blocca, la tau si accumula nel tessuto cerebrale, accelerando il declino cognitivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tanociti: il filtro segreto contro la tau tossica

