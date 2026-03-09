Tangenziale | inseguimento 14,5 kg di hashish e arresto

Durante un inseguimento sulla Tangenziale Ovest di Milano, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato un'auto in fuga. A bordo, sono stati trovati circa 14,5 kg di hashish, portando all’arresto del conducente. L’intervento si è concluso con il fermo del veicolo e il sequestro della sostanza stupefacente. La scena si è svolta nel traffico intenso della strada principale della città.

Nel cuore pulsante della rete viaria milanese, la Tangenziale Ovest è stata lo scenario di un drammatico inseguimento che ha i carabinieri del Nucleo Radiomobile fermare un conducente in fuga. L'episodio, avvenuto nella serata di sabato 7 marzo alle ore 22:00, si è concluso con l'arresto di un cittadino marocchino di 35 anni e il sequestro di 14,5 chili di hashish già confezionato. Il veicolo coinvolto era una Lancia Y presa a noleggio, mentre l'uomo è stato trasferito al carcere di San Vittore per reati legati alla detenzione di stupefacenti. La dinamica dell'inseguimento sulla tangenziale. La sequenza degli eventi inizia quando il Nucleo Radiomobile di Corsico decide di intimare l'alt a un automobilista lungo il tracciato dell'A50.