Tamponamento tra due autocisterne caos in A4 | autostrada chiusa Un ferito lieve

Questa mattina alle 11.20, lungo l’autostrada A4 tra Meolo Roncade e San Donà di Piave, due autocisterne sono rimaste coinvolte in un tamponamento, causando la chiusura del tratto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito a un ferito lieve. La strada rimane bloccata in entrambe le direzioni mentre si gestiscono le conseguenze dell’incidente.

L'incidente intorno alle 11.20 in direzione di Trieste. Per motivi di sicurezza è stata chiusa anche la corsia in direzione di Venezia. Intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, oltre al Suem 118 e polizia stradale. Code lunghissime lungo l'arteria Un grave incidente è avvenuto questa mattina, lunedì 9 marzo, verso le 11.20 lungo l’autostrada A4 nel tratto a tre corsie tra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. Coinvolte nello schianto due autocisterne, di cui una ribaltata e in fiamme e l’altra contenente anidride carbonica. Il tamponamento si è verificato all’altezza del chilometro 420 (in Comune di Monastier a 4 chilometri dal casello di Noventa di Piave) e si è ribaltato danneggiando anche le barriere di sicurezze laterali. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

