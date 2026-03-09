TALENT ZONE| Settebello e matematica | viaggio nell’astrazione di Alessandro Balzarini
Alessandro Balzarini, nato nel 2003, gioca nel team di pallanuoto dell’AN Brescia da diversi anni. Recentemente, ha fatto il suo debutto nella nazionale maggiore, indossando la calottina del Settebello e diventando il primo atleta bresciano a raggiungere questo traguardo. La sua carriera si distingue per questa importante occasione in ambito sportivo.
ASCOLTA LA PLAYLIST DI TALENT ZONE: Alessandro Balzarini, classe 2003 è un giocatore dell’AN Brescia da sempre e ha recentemente scritto un pezzo di storia diventando il primo pallanuotista bresciano a vestire la calottina del Settebello. Reduce dagli Europei di Belgrado 2026 Alessandro si racconta a TALENT ZONE. Non solo pallanuoto giocata: scopriamo un ragazzo profondo che studia Matematica all’Università Cattolica e che, schiacciato dalle pressioni al liceo, aveva pensato di smettere. Una chiacchierata sincera sull’importanza di fermarsi per ritrovarsi, sul valore della leggerezza in vasca e sul saper prendere responsabilità dentro e fuori dall’acqua. 🔗 Leggi su Oasport.it
