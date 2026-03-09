Alessandro Balzarini, nato nel 2003, gioca nel team di pallanuoto dell’AN Brescia da diversi anni. Recentemente, ha fatto il suo debutto nella nazionale maggiore, indossando la calottina del Settebello e diventando il primo atleta bresciano a raggiungere questo traguardo. La sua carriera si distingue per questa importante occasione in ambito sportivo.

ASCOLTA LA PLAYLIST DI TALENT ZONE: Alessandro Balzarini, classe 2003 è un giocatore dell’AN Brescia da sempre e ha recentemente scritto un pezzo di storia diventando il primo pallanuotista bresciano a vestire la calottina del Settebello. Reduce dagli Europei di Belgrado 2026 Alessandro si racconta a TALENT ZONE. Non solo pallanuoto giocata: scopriamo un ragazzo profondo che studia Matematica all’Università Cattolica e che, schiacciato dalle pressioni al liceo, aveva pensato di smettere. Una chiacchierata sincera sull’importanza di fermarsi per ritrovarsi, sul valore della leggerezza in vasca e sul saper prendere responsabilità dentro e fuori dall’acqua. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - TALENT ZONE| Settebello e matematica: viaggio nell’astrazione di Alessandro Balzarini

