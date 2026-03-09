La startup canadese Taalas ha presentato il chip HC1, un processore in grado di gestire 17.000 token al secondo. Il dispositivo integra direttamente i pesi del modello Llama 3, eliminando il collo di bottiglia legato alla memoria. La novità riguarda l’hardware, progettato per migliorare le prestazioni di intelligenza artificiale e ridurre i tempi di elaborazione. La società ha annunciato il lancio ufficiale sul mercato.

La startup canadese Taalas ha lanciato sul mercato il chip HC1, un processore che integra fisicamente i pesi del modello Llama 3.1 8B direttamente nel silicio. Questa innovazione tecnologica promette di raggiungere una velocità di generazione di 17.000 token al secondo, superando nettamente le prestazioni degli attuali acceleratori come la Nvidia H200 e B200. L’obiettivo dichiarato è risolvere il collo di bottiglia della memoria, eliminando lo spostamento dei dati tra la memoria esterna e l’unità di calcolo. Il risultato atteso è un risparmio energetico drastico e costi di produzione ridotti rispetto all’hardware convenzionale basato su GPU. L’architettura rivoluzionaria contro il muro della memoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taalas HC1: 17.000 token/s, fine del collo di bottiglia memoria

Un nuovo chip demolisce le prestazioni di Nvidia H200Taalas HC1 hardwire Llama 3.1 8B, direttamente su chip: 17.000 token al secondo, 1.000x più efficiente di una GPU convenzionale. L'inferenza AI non sarà più la stessa. msn.com

Taalas HC1 AI chip hype explained: Why this Nvidia GPU-beating chip with 17,000 tokens per second speed is viralUnlike flexible GPUs or general-purpose ASICs, it embeds the full model, parameters, and weights into hardware, eliminating much of the overhead associated with loading and processing models ... financialexpress.com