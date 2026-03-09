Syrakosia | il transatlantico antico da 110 metri e 4000 tonnellate

A Syrakousa si trova un antico transatlantico lungo 110 metri e dal peso di 4000 tonnellate. Costruito durante il regno di Ierone II, rappresenta un esempio di ingegneria navale dell’epoca. La nave, di cui si conservano tracce archeologiche, testimonia le capacità tecniche dei costruttori antichi e la presenza di una grande flotta nel Mediterraneo antico.

Nel cuore della Sicilia antica, sotto il regno di Ierone II, nacque un’opera navale che sfidava ogni logica ingegneristica dell’epoca. La Syrakosia, costruita a Siracusa tra il 270 e il 215 a.C., rappresenta il primo esempio di nave da trasporto su larga scala mai realizzata dall’uomo. Con una lunghezza di 110 metri e una capacità di carico di 4000 tonnellate, questa struttura galleggiante non era solo un mezzo di trasporto ma un vero e proprio palazzo mobile, dotato di lusso inimmaginabile per l’antichità. La costruzione richiese oltre un anno di lavoro intensivo, coinvolgendo circa 500 artigiani e manovali che trasformarono la città in una gigantesca officina navale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

