I residenti lungo la superstrada FIPILI segnalano problemi legati a rumore e traffico intenso. La strada collega Firenze, Pisa e Livorno ed è una delle principali vie di collegamento in Toscana. Tuttavia, chi abita vicino al suo percorso lamenta fastidi quotidiani causati dal volume del traffico e dai rumori provenienti dai veicoli. La richiesta è quella di adottare un piano straordinario per affrontare queste criticità.

Il Comitato Collinare di Lastra a Signa lancia una petizione e chiede interventi urgenti alla Regione. "Oltre 60mila veicoli al giorno, molti sono camion, vivere qui è sempre più difficile" La FI-PI-LI è una delle arterie più importanti della Toscana per i collegamenti tra Firenze, Pisa e Livorno, ma per chi vive lungo il suo tracciato rappresenta anche una fonte quotidiana di disagi. Rumore continuo, traffico pesante, vibrazioni e problemi di manutenzione del manto stradale sono al centro della denuncia del Comitato Collinare di Lastra a Signa, che ha lanciato una petizione per chiedere interventi concreti di risanamento acustico e miglioramento dell’infrastruttura. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

Monza, allarme rumore al circuito: i residenti pronti ad un’azione legale collettivaMonza, 21 dicembre 2025 – Inquinamento acustico nel Parco di Monza, l’Autodromo torna al centro del dibattito.

Altri aggiornamenti su Superstrada FIPILI

Temi più discussi: Superstrada FIPILI, l’allarme dei residenti: Rumore e traffico pesante, serve un piano straordinario; FiPiLi, il ponte crollato: La causa è stata un guasto. Meccanismo inceppato; Superstrada FI-PI-LI | 60mila auto e 20% di camion allarme.

Emergenza a Livorno: cede il ponte sulla FiPiLi, viabilità verso il porto paralizzataLivorno, cede il ponte della FiPiLi che collega la superstrada al porto: traffico sospeso verso la Darsena Toscana e interventi di sicurezza in corso. notizie.it

FiPiLi, il ponte crollato: La causa è stata un guasto. Meccanismo inceppatoLivorno, il governatore Giani incontra i tecnici al lavoro sul cavalcavia che ha ceduto. Ma il comitato automobilisti s’arrabbia: L’unica certezza è la scarsa manutenzione ... lanazione.it

+++Cede la parte sopraelevata della Fipili che si immette nel porto di Livorno+++ - facebook.com facebook