Superstrada FI-PI-LI | 60mila auto e 20% di camion allarme

Il Comitato Collinare di Lastra a Signa ha avviato una petizione rivolta alla Regione Toscana, chiedendo un intervento urgente sul traffico della superstrada FI-PI-LI. Attualmente, circa 60.000 veicoli transitano quotidianamente, di cui il 20% sono camion. I residenti segnalano problemi di rumore e traffico intenso, portando l’attenzione sulla situazione della strada.

Il Comitato Collinare di Lastra a Signa ha lanciato una petizione per chiedere alla Regione Toscana un piano straordinario per la superstrada FI-PI-LI, segnando l'allarme per il rumore e il traffico pesante che affligge i residenti. Oltre 60mila veicoli al giorno transitano sull'arteria, con più del 20% composto da camion, creando vibrazioni e disagi costanti nelle zone abitate come Inno. Saul Rinaldi, presidente del comitato, sottolinea che sebbene l'infrastruttura sia vitale per la logistica regionale, l'impatto sulle comunità vicine richiede interventi immediati di risanamento acustico e manutenzione stradale. Il peso dei 60 mila transiti giornalieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Superstrada FI-PI-LI: 60mila auto e 20% di camion, allarme