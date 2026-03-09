SuperEnalotto azzeccato un 5 da 16mila euro | dove sono stati giocati i biglietti vincenti

Nell’estrazione del SuperEnalotto di venerdì 6 marzo, un biglietto vincente è stato giocato a Milano e ha centrato un

Nell'estrazione di venerdì 6 marzo, come riporta Agipronews, centrato a Milano un "5" da 16.043,59 euro presso il Bar Tabacchi MV in via Federico De Roberto, 15; nel concorso di sabato 7 marzo, poi, vinti 35.169,84 euro a Giussano (Monza) nella Tabaccheria Centrale in piazza Roma, 12. L'ultimo "6" da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 10 marzo, sale a 132,1 milioni di euro.

