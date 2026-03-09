superenalotto al via la superestrazione straordinaria

Il SuperEnalotto SuperStar introduce una nuova estrazione straordinaria chiamata “SuperEstrazione”. Questa iniziativa speciale coinvolge solo una singola estrazione del concorso n. La novità mira a offrire ai giocatori un’occasione particolare di vincita, con premi aggiuntivi rispetto alle estrazioni abituali. La “SuperEstrazione” sarà una delle iniziative temporanee del gioco, annunciata ufficialmente dagli organizzatori.

SuperEnalotto SuperStar è pronto a partire con una nuova iniziativa speciale, la “SuperEstrazione” che assegnerà, nella sola estrazione speciale del concorso n. 55 di sabato 4 aprile prossimo, 200 premi garantiti del valore di 20.000 euro ciascuno. Partecipare è semplice, tutti coloro che acquisteranno una giocata di SuperEnalotto con SuperStar per il concorso speciale, troveranno assegnato - incluso nel costo della giocata - un codice univoco alfanumerico per ogni combinazione messa in gioco, con il quale partecipare all’estrazione dei superpremi in palio. È possibile giocare al concorso speciale del 4 aprile a partire da martedì sera 10 marzo prossimo dopo l’estrazione delle ore 20. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

