Suore Ravasco di Raiano star dei social | oltre 160mila follower e 40mila richieste di preghiera

Le suore Ravasco di Raiano sono diventate protagoniste sui social, con oltre 160.000 follower e circa 40.000 richieste di preghiera. La comunità dell’istituto si trova nel piccolo paese della Valle Peligna, tra le montagne abruzzesi, dove la vita si svolge pacatamente come in molte comunità religiose. Le suore sono arrivate in questa località dopo aver dedicato molti anni al lavoro e alla missione.

Hanno superato i novant'anni e per decenni hanno insegnato o lavorato nelle missioni. Oggi le suore Ravasco di Raiano parlano al mondo attraverso i social e ricevono ogni giorno messaggi e richieste di preghiera Nella casa dell'istituto Ravasco di Raiano, piccolo paese della Valle Peligna incastonato tra le montagne abruzzesi, la vita scorreva lenta come accade in tante comunità religiose dove le suore arrivano dopo una vita intera di lavoro e missione. Qui vivono 22 religiose. Quasi tutte hanno più di novant'anni: la più "grande" ne ha 99, poi ci sono suore di 98, 97, 96 e 95 anni. Donne che per decenni hanno insegnato nelle scuole, lavorato con i bambini o trascorso anni nelle missioni all'estero, soprattutto in Sud America, tra Bolivia e Brasile.

