Suo figlio ha investito una bambina deve pagare l' anziana non ci casca | i finti poliziotti a casa trovano i veri carabinieri

Un'anziana è stata presa di mira da uomini che si sono spacciati per poliziotti e sono entrati nella sua abitazione. Durante l'intervento, i falsi agenti hanno cercato di trarre in inganno, ma al loro arrivo i carabinieri veri sono stati trovati sul posto. La truffa è così fallita prima che potesse avere conseguenze concrete.

Il 23enne è stato immediatamente immobilizzato, mentre il 42enne si è dato alla fuga a bordo della propria auto, venendo bloccato dopo pochi minuti nella prima periferia di Cesena I finti poliziotti a casa dell'anziana messa nel mirino hanno trovato i veri carabinieri e il raggiro per fortuna è sfumato. Il 5 marzo i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato un 42enne ed un 23enne, entrambi residenti nella provincia di Caserta, accusati di tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana. Nella circostanza il 42enne è stato anche denunciato per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

