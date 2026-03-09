Critici, studiosi e riviste specializzate stanno mettendo in discussione alcune attribuzioni recenti riguardanti le presunte nuove opere di Michelangelo. Le affermazioni si basano su analisi approfondite e confronti con le caratteristiche stilistiche e tecniche riconosciute del maestro. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né nuove scoperte documentate che sostengano le recenti attribuzioni.

Anche se molti articoli e servizi le hanno definite “scoperte”, in realtà si tratta più propriamente di proposte di attribuzione: e cioè tentativi di assegnare la paternità di un’opera a un artista specifico (in questo caso Michelangelo, per l’appunto) quando quest’ultima è anonima o attribuita a qualcun altro. Sono operazioni che avvengono spesso nel mondo dell’arte antica, e che generano frequentemente dubbi, fraintendimenti e intensi dibattiti critici: è successo anche in questa occasione. L’attribuzione del “Cristo Salvatore” proviene da uno studio intitolato Michelangelo, gli ultimi giorni. È stato condotto da Valentina Salerno, una ricercatrice indipendente che sul suo sito si definisce «scrittrice, attrice, regista, pedagoga e storica della cultura». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Sulle “nuove opere di Michelangelo” i dubbi sono tanti

