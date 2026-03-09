Sul treno a 16 anni con hascisc e un coltello | scatta la denuncia e una sanzione per i genitori

Un minorenne di 16 anni è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola dopo essere stato trovato in possesso di quasi 50 grammi di hashish e un coltello a serramanico a bordo di un treno regionale. L’intervento è avvenuto nella serata del 6 marzo, dopo la segnalazione di un passeggero. I genitori del ragazzo sono stati sanzionati in via amministrativa.

Controllo dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Fiorenzuola dopo la segnalazione di un passeggero. Sequestrati 47 grammi di hashish e un serramanico con lama da 12 centimetri Viaggiava a bordo di un treno regionale con quasi 50 grammi di hashish e un coltello a serramanico. Per questo un minorenne è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola al termine di un intervento avvenuto nella serata del 6 marzo, dopo la segnalazione di un passeggero insospettito dal comportamento di due giovani presenti sul convoglio. Il controllo è scattato durante la fermata del treno alla stazione di Fiorenzuola.I militari dell’Aliquota Radiomobile, una volta saliti a bordo, hanno identificato i due ragazzi e approfondito gli accertamenti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

