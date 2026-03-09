Successo per la tappa piacentina di Youz lavoro e opportunità per i giovani al centro

Il 9 marzo si è svolta a Piacenza la tappa del Forum regionale Youz- Generazione di idee, un evento itinerante promosso dalla Regione Emilia Romagna. La partecipazione è stata numerosa e si è tenuta presso la sede dell'Hub di comunità Too, in via XXIV Maggio 51. L'iniziativa ha avuto come focus principale il lavoro e le opportunità rivolte ai giovani della zona.

A introdurre i lavori, accanto all'assessore Francesco Brianzi per il Comune di Piacenza, il consigliere delegato alle Politiche Giovanili per la Provincia, Gabriele Scagnelli, l'assessore Elisa Molinari per il Comune di Rivergaro - che ha ospitato l'evento il 6 febbraio scorso - e Giorgia Babini, referente per l'Ufficio Scolastico Provinciale che insieme alla Consulta provinciale degli Studenti ha collaborato con l'Amministrazione comunale nella organizzazione dell'iniziativa. Anche il sindaco Katia Tarasconi ha voluto portare i propri saluti ai presenti, al termine dell'incontro, sottolineando il valore... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Arriva a Piacenza il Forum regionale Youz dedicato ai giovani, focus sul tema del lavoroI presenti saranno coinvolti, nella seconda parte della mattinata, in un workshop a cura di Agenzia Est e Art-Er. Youz fa tappa a Rivergaro e Piacenza: un percorso condiviso per costruire le politiche di domaniIl percorso promosso dalla Regione Emilia-Romagna con il supporto di Art-Er, che mette al centro il contributo delle giovani generazioni nella... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Successo per la tappa piacentina di... Temi più discussi: Grande successo per il Giro di Sardegna dopo 15 anni di assenza e la Todde promette: Ci rivediamo nel 2027; Nagler/Malleier in rimonta sfiorano il podio: 4/o posto per il doppio azzurro ad Altenberg, successo per Steu/Kindl; Giro di Sardegna, Garofoli si prende il secondo posto: Gara importante, ho sfiorato la vittoria di tappa e anche il successo finale; Successo per Aspettando la Tirreno Adriatico. Storia, presente e futuro del ciclismo cortonese. Ardea, successo per la seconda tappa del Giro dell’Agro Pontino 2026 di OPESGrande partecipazione ad Ardea per la seconda tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes 2026. Vittorie per Gianmarco Grigioni e Roberto Maggioli ... latinaquotidiano.it Siracusa. Il Rotary accende i riflettori sulle eccellenze aretusee: successo per la tappa al Palmento di RudinìUna giornata dedicata alla promozione delle eccellenze del territorio e allo spirito di servizio che contraddistingue il Rotary. Anche la provincia di Siracusa ha preso parte al grande ... libertasicilia.it Morto a 18 anni il tiktoker Luigi Nativi, cosa è successo - facebook.com facebook Avanti, "Sinistra per il Sì"! Ancora un passo: il successo è a portata di mano! x.com