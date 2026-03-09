Successo di pubblico per la rassegna Mondovisioni

La rassegna “Mondovisioni” si è conclusa con un grande afflusso di pubblico a Castiglion Fiorentino. Durante gli eventi sono stati proiettati vari documentari, attirando un pubblico diversificato e interessato. Le proiezioni hanno coinvolto spettatori di diverse età, che hanno seguito attentamente le presentazioni e partecipato alle discussioni. L’iniziativa ha riscosso un riscontro positivo tra i partecipanti, consolidando il suo ruolo culturale nella zona.

Arezzo, 9 marzo 2026 – Successo di pubblico per l a rassegna "Mondovisioni" Ci sono molte parole che potrebbero spiegare il successo dell'iniziativa "Mondovisioni a Castiglion Fiorentino", ma su tutte la più indicativa è la parola dialogo. Il mondo greco antico, da Socrate in poi, ci ha insegnato che il dialogo è un incontro, una contaminazione tra pensieri animata dal desiderio di capire. Ed è per questo probabilmente che l'iniziativa, ormai al suo quarto anno, ha un suo pubblico eterogeneo e consolidato che proviene da ben oltre i confini del Comune. Mondovisioni a Castiglion Fiorentino, che è il frutto del lavoro dell'Assessorato alla Cultura e della Biblioteca della Città, seleziona e propone gratuitamente ogni anno quattro docufilm inediti, produzioni internazionali pluripremiate e distribuite in Italia da CineAgenzia.